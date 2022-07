¿FALTAN JUGUETES POR EL CEPO A LAS IMPORTANCIONES?

Nacionales 14 de julio de 2022 Por Betina Almada

Un comerciante local aclaró que por el momento no reviste dificultades para "stockearse" de mercadería importada, con vistas al próximo 21 de agosto. No obstante, no descartó que el escenario pueda llegar a agravarse con las últimas medidas económicas del Gobierno y la escalada del dólar blue.