OFRECEN RECOMPENSA POR FLOKI

El perrito se perdió el domingo 3 por la noche, desde entonces no ha perdido la esperanza de recentrarse con el cachorro.

La joven, quien se encuentra atravesando una difícil situación de salud, perdió a su mejor amigo y ofrece más de $25.000 como recompensa. "Solo quiero encontrarlo, necesito saber si esta vivo o muerto, no quiero quedarme con esta incertidumbre porque me hace mal a mi salud (actualmente estoy bajo tratamiento y medicada). Sufro ataques de ansiedad, de pánico", expresó a través de sus redes sociales.



"Si alguien lo ve no le hagan daño, es un perrito que no sabe manejarse porque siempre salió con correa y collar", agregó la joven con el usuario @LauMiiranda en Twitter. "Se asusta muy fácil, el centro no lo conoce, pero ahora puede estar en cualquier lado. Me dijeron que ayer lo chocó un auto y el salió corriendo. Si alguien lo ve por favor reténganlo hasta que vaya a buscarlo, si saben de algún perrito que este atropellado o algo también avisen".

Cualquier dato que puedan acercarle a la joven lo pueden realizar a su número: 3875-737-985.