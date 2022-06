"Por suerte, las personas que fui a visitar esa noche, y vívían en pisos altos, no estaban", reveló el ex mandatario en Modo Fontevecchia acerca de su intención de quitarse la vida. Además, habló sobre los 20 años de la Masacre de Avellaneda y la situación política del país. "No puede haber gobierno y oposición", expresó.

El ex presidente de la Nación, Eduardo Duhalde, dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), acerca de su delicado estado de salud y la situación política del país. Destacó que "si no nos unimos, Argentina va a ir cada vez peor". Además, habló sobre el Papa, lo difícil que fue gobernar y cómo lo impactó el caso de Kosteki y Santillán. También resaltó que la corrupción es el primer tema a resolver y que planea volver a las recorridas políticas a nivel nacional.

Estuve muy mal de salud e intenté suicidarme por un remedio que había tomado y casi me suicido. Como no tengo médico de cabecera, en el club me habían dicho que estaba deprimido y me lo dieron. El problema es que el 4% de los que lo toman tienen "ideas negras". Intenté suicidarme pero, por suerte, las personas que fui a visitar esa noche, y vívían en pisos altos, no estaban. Cuando subí al coche ya estaba mal, me enojé porque no estaban y me fui a tirar. Los que estaban conmigo se dieron cuenta, me llevaron al médico y perdí la razón. Ya estoy mejorando. Costó mucho salir pero estoy bien, dispuesto a trabajar en lo que hice siempre.

No tengo interés de ocupar un cargo, pero sí en unir a los argentinos porque sin eso no hay salida. Si creen que tienen una solución y no se unen, es porque no entienden de política. Desde el 2011 empecé a dictar cursos sobre cómo gobernar. Acá no lo entienden, no lo saben. Hemos logrado una democracia fallida que no tiene orden, control ni respeto, que lo que marca la diferencia con las dictaduras y los autoritarismos.

El estrés de ser Presidente, ¿genera algún grado de alienación?

En el mundo pasa eso. Acá lo criticaron a Macri cuando dijo que se desenchufaba después de las nueve de la noche, pero es lo que tiene que hacer. El que no lo entendió fue el Presidente, que tiene un límite como cualquier ser humano. Si no se cuida le va a pasar lo mismo que a Fernando De la Rúa, que nos dimos cuenta que el cuerpo estaba ahí pero no su psiquis no, parecía un autómata. Alberto no lo entendió, tomaba decisiones y cambiaba de opinión al poco tiempo.