AMERI, SU VIDA DESPUÉS DEL ESCÁNDALO

Hoy, sin fueros, sin dietas y sin privilegios, vive lejos de sus tres hijas y con un ingreso mensual que en nada se asemeja al que percibía en aquel entonces. “Un amigo me propuso un negocio: importar productos desde China. Antes vivíamos de eso. Hasta que me di cuenta que soy peronista, no me hacía mucha gracia importar cosas”, dijo.

En su modesto departamento, decorado con fotos de Juan Domingo Perón y Eva Duarte, recibe constantemente a amigos y “compañeros” de la política que lo visitan para “debatir o intercambiar ideas”.

“No me sentí solo ni creo que me hayan soltado la mano. Soy compañero y me trataron como un compañero. Entiendo el juego de la política, cuando uno se equivoca tiene que pagar. Y nadie se hunde con el barco. Y está bien que así sea. Son las reglas”, manifestó.

Ameri sostuvo que aún lo saludan por la calle y que jamás sufrió algún tipo escrache público, ni en Buenos Aires ni en Salta. “Allá los vecinos me cuidaron, porque saben quién soy. Y acá también, me conocen todos, puedo caminar por la calle tranquilamente”, dijo.

“Me arrepiento de no haber estado a la altura de las circunstancias. Esos cargos son casi feudos. Esos cargos electivos son para los hijos o los sobrinos de los tipos que tienen poder. Mi llegada a Diputados iba a sentar un precedente. Yo quería que muchísimos más negros accediéramos a esos cargos”, concluyó.