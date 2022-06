VECINOS DE LOS PARAÍSOS VIVEN SIN SERVICIOS HACE TRES AÑOS

Los vecinos de Los Paraísos (Cerrillos), se manifestaron en las puertas del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) debido a que no reciben servicios básicos como el cambio de luminaria, el enripiado de calles; no tienen acceso a las cloacas (las cuales piden con urgencia), sufren de pérdidas de agua abismales y de inundaciones por los grandes pozos de agua que se forman tras las lluvias.

"Venimos a buscar una respuesta del IPV", manifestó Sebastián Sánchez, uno de los muchos vecinos que están atravesando esta terrible situación. "Entendemos que la provincia no pagó la expropiación y por eso no hacen la regularización catastral. El IPV nos entregó un loteo hace tres años y no hizo la regularización catastral, en sí, la provincia no pagó la finca. Entonces nosotros no podemos pagar nuestros terrenos ni el impuesto municipal", explicó.

Al no concretarse el pago, los vecinos no pueden acceder a los servicios ya que los terrenos no les pertenecen completamente. Esta situación la están atravesando más de 1300 familias, alrededor de 79 manzanas que, en referencia al servicio de residuos, cuentan con 10 cestos comunitarios.

"Pasaron más de tres año, con la salida del ex Gobernador Urtubey, y continúa con el mandato de Sáenz", dijo Sánchez. "Es un loteo que fue adjudicado por el IPV porque supuestamente viene de un sorteo. Hay lotes que están vacíos, que nunca fueron ocupados".

La difícil situación que los vecinos de Los Paraísos están atravesando se agrava día tras día. En tiempo de lluvia colapsan los pozos y todo se inunda, no hay pavimentación en la zona. La falta de luminaria aumenta los casos de inseguridad, hay seis policías por turno, no hay móviles.