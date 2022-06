ROCCO EL PERRITO SALTEÑO YA ESTÁ EN FRANKFURT

Jueves 2 de junio. Dominik y Sophia, una pareja alemana recorre las calles de Coronel Moldes con asombro. Les llama la atención los cerros y las casas de adobe, pero una imagen cambia su humor: un perrito negro, atado a una soga y semidesnutrido, come el pañal usado de un bebé. Se indignan e intentan seguir pero no pueden, tienen que ir a comprarle alimento a ese animal en pésimo estado. Tocan la puerta del domicilio y le preguntan a la dueña por la mascota, dice que tiene tres más. Todos en malas condiciones, pero no tanto como el negro atado. Avisa que se llama Rocco y que, si quieren, pueden llevárselo.

Martes 21 de junio. Rocco arriba al aeropuerto de Frankfurt, es recibido con cariño por la familia de Dominik y Sophia y por un salteño, Pablo Palacios, quien lleva un pequeño poncho salteño y una campera de Juventud Antoniana. La prenda típica era de su hija y ahora será de Rocco, a quien conoció a través de El Tribuno. La campera es para Dominik, el adoptante del animal. Por estas horas, el perrito de Coronel Moldes comienza a dejar atrás un pasado hostil para una nueva vida llena de amor.