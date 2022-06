LA INFLACION ES PRODUCTO DE LA EVASION

Las tres grandes crisis y el rol del Estado

Al empezar su discurso, Cristina Fernández de Kirchner enfatizó en lo que muchos economistas diagnostican como el problema principal de la Argentina, el déficit fiscal, y desmintió esas hipótesis al destacar el rol del Estado en las "tres principales crisis del último siglo".

“En el siglo 21 advertimos el ataque formidable sobre el concepto del Estado, que no sirve, que hay que achicarlo porque impide el desarrollo de las libertades individuales. Pero las tres grandes crisis de este primer cuarto de siglo, la primera fue en 2008, cuando recién asumía. El mundo se desplomó. Se vino todo abajo. No se recordaba desde 1930 una crisis económica de esas características. Para colmo, teníamos la crisis propia de la 125. La coalición de gobierno partida, ya saben… compañeros de nuestro bloque que se fueron en 2009 y nos enfrentaron allí y en 2013. Pero no importa, ya pasó", lanzó.

Y argumentó: "Esta primera crisis del 2008 la provocó el mercado, la banca estadounidense más grande, el sector privado financiero provocó la primera gran crisis global. Y lo que hicimos los responsables de cada Estado fue asegurarnos que siguiera el consumo, me acuerdo que hablaba con Lula que estaba en Brasil. Yo parecía que en Olivos vendía bicicleta, lavarropas, créditos, porque necesitábamos que la economía no se nos cayera, y se nos cayó un poco, afortunadamente porque había un Estado, pero no sólo acá, en todo el mundo. El Estado norteamericano y el Banco Europeo emitieron 5 veces la base monetaria que tenían. El mercado estaba quebrado. ¿Escucharon a estos brillantes economistas hablar ahí de que no emitiéramos? Cuando es para ellos, está todo bien".