IRRESPONSABILIDAD AL VOLANTE

Un grupo de amigos se dirigían a sus domicilios luego de una "juntada" pero el conductor, aparentemente se quedó dormido. El hecho ocurrió horas atrás, en Hipólito Yrigoyen y Mendoza, en zona de la Terminal de Salta.

En un primer momento el accidente involucraba la presencia del alcohol, ya que la primer prueba realizada en el conductor daba positivo. Sin embargo, una segunda prueba dio como resultado negativo, pero el estado en el que se encuentran el conductor y los acompañantes era sospechoso, uno de ellos bajó del vehículo y no podía mantenerse de pie y presentaba signos de hipotermia. "Venía manejando y me dormí. Cuando choque con el cordón me levanté", manifestó el conductor.

Pese a que no se encontraba alcoholizado, el vehículo incumplía las normas de tránsito, no contaba con los papeles correspondientes, razón por la que se realizó el secuestro del mismo. Por su parte, el dueño del auto, la persona que en peor estado se mostraba, decidió no hablar con la prensa y acabó durmiéndose en lo asientos traseros.

Si bien los hombres manifestaron no haber consumido ninguna sustancia ilegal, uno de los policías en el hecho expresó que podrían haber estado bajo el efecto de alguna droga.