PICHETTO SE REFIRIO A UNA POSIBILIDAD DE UN ACUERDO CON MACRI Y MILEI

De qué hablaron el ex presidente y el libertario en una conversación reservada. La tensión entre el PRO y el jefe de la UCR. El juego de Larreta, Bullrich y Carrió.

El exsenador Miguel Angel Pichetto se refirió hoy a la posibilidad de que exista algún tipo de acuerdo entre el líder libertario Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.

“Siempre es mejor sumar que restar. Vamos a ver cómo evoluciona. Nosotros tenemos cuatro partidos hoy en Juntos por el Cambio: Pro, la UCR, la CC y el Peronismo Federal. Este es el espacio en que estamos trabajando. A mí me parece más importantela creación de un programa que el debate de los nombres. Para fin de año vamos a tener que tener una síntesis de dos candidaturas”, señaló Pichetto en declaraciones a Radio Mitre.

“No comparto el agravio, me parece que la Argentina necesita una construcción, hay que salir de la idea de que el otro es el enemigo, como insiste el presidente actual, que dijo en una entrevista ‘Macri es mi enemigo’”, resaltó el excandidato a vicepresidente.

“Vamos a la cumbre de las Américas a hablar bien de Cuba, Nicaragua y Venezuela y Maduro nos defiende desde Irán. Fin. No es el camino, estamos perdidos, no aislamos cada día más. López Obrador no fue, porque sus acuerdos son con Estados Unidos”, resaltó Pichetto.