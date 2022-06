LICENCIA DE 100 DÍAS A UN TRABAJADOR DEL ESTADO PARA "MATERNAR"

Una resolución inédita para la administración pública le otorga a un padre -- trabajador del Estado--, una licencia especial: se trata de los 100 días por “maternar”. La otorgó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) al ingeniero agrónomo Gastón Pérsico, casado con Nicolás Molina en 2017. La norma se enmarca en el enfoque de género provisto entre otras herramientas por la Ley Micaela, y en la decisión de impulsar la no discriminación y la igualdad ante la ley para personas que, sin ser gestantes, pueden tomar el “rol materno” en la crianza de un hijo recién nacido.

Bautista, el bebé de Gastón y Nico --producto del método de vientre subrogado-- “vino con un pan debajo del brazo”, dicen los amigos de la pareja, y compañeros de trabajo de Gastón en el Centro Regional Córdoba, del Senasa. Allí reporta Gastón como inspector jefe en el área de inocuidad láctea. El organismo, de acción federal, liderado por una mujer --la ingeniera agrónoma Diana Guillén, quien firmó el 26 de abril la resolución 232, que acredita este reconocimiento--, sentó así un precedente histórico.

La decisión institucional se fundamenta en la necesidad de avanzar en “los derechos conquistados”, detalla Guillén. “Acompañar y apoyar esta situación, en otro contexto institucional no hubiera sido posible, porque no estaban dadas las condiciones políticas ni jurídicas”, explica. “Pero hay un camino que lleva a la ampliación de derechos y al debate desde la perspectiva de género y diversidad sexual --argumenta--, entre los cuales un hito importante es la sanción de la Ley 27.499, conocida como Ley Micaela". Y reflexiona en torno a los nuevos modelos de familia “sobre la necesidad de atender no solo a los derechos del trabajador, también a los del recién nacido”.