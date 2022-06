UN DECANO PROMETE TRANSFEMINIZAR LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Ricardo Manetti es conocido por su labor académica que lo ha transformado en referente insoslayable de la historia de los medios -particularmente del cine- en Argentina. También por las políticas culturales que ha llevado a cabo desde diversas gestiones como Subsecretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Secretario Académico de la Fundación Konex o como creador del BAFICI. Su trabajo como productor teatral -entre las que destacan Rent o La noche en que Larry Kramer me besó- fueron actos de activismo en sí mismo en pro de los derechos LGTBIQ. Ahora promete continuar su tarea militante en el terreno de la educación superior.

El lugar del insulto ha estado y sigue estando presente. Han cambiado los modos y las caracterizaciones. El insulto forma parte de nuestra historia, expresiones que uno recibía de niño como la palabra “maricón” o “no actúes como nena” y que a veces aparecían desde el propio seno familiar con afán de resguardar de la hostilidad exterior, pero al mismo tiempo generándote un malestar de niño porque tenía que ver con tus gustos, tus deseos que eran diferentes a los demás. Después fueron apareciendo puto, marica. También están los que se dan dentro de la comunidad lgtbi, como pasiva. En los años ochenta, era la necesidad de asimilarte a una masculinidad hegemónica, no querer aparecer como una figura maricona. Sigue habiendo huellas de todo eso.

El día en que me eligieron decano, docentes y no docentes que me conocen desde hace años se me acercaban y me decían “¡No sabés lo emocionado que debe estar Claudio donde esté!”. Era muy público. Claudio y yo éramos una marca registrada. Lo más fuerte fue cuando firmamos juntos un artículo. Era una manera de consolidar nuestra relación de manera pública antes de que existiera ley de matrimonio. Casi tuvo ese sentido simbólico. Era dejar un documento con nuestros nombres que perdurara.

Una facultad tiene que ser transfeminista, la universidad tiene que serlo, tiene que desmontar esos modos de articular prácticas y discursos en términos patriarcales y heterosexistas. De repente, se cree que no es así porque hay algunos casos. No tienen que ser algunos casos. ¿Por qué no hay compañerxs trans en la gestión? Tenemos que luchar para que la universidad tenga un cupo travesti trans no binarie. Pero no consiste solo en sacar resoluciones, sino con los modos de habitar, con las formas en que esas resoluciones se constituyen en praxis. Es complejo porque muchas/os no pueden aun acceder a un espacio que sigue siendo elitista a pesar de ser una universidad pública. Tenemos que hacer cada vez mas evidente que es una universidad para todas, todos, todes. Hay que dar más espacio y espacios de gestión a personas del colectivo trans que ya están en espacios de investigación y académico y que debieran tener otras posibilidades de acceso porque son quienes van a transformar las pedagogías y las didácticas.

Hay muchos miedos y mecanismos de estas instituciones centenarias que son conservadores donde aparece falazmente la idea de defensa de los valores académicos cuando no es lo que se está poniendo en juego. Puede haber una calidad académica altísima, pero hay que desmontar mecanismos en términos institucionales. Graciela (Morgade) viene trabajando desde el feminismo, desde la ESI. La idea de una mujer liderando una facultad y desde una carrera que, como la de Ciencias de la Educación, no solían liderar. Es el trabajo de ir abriendo puertas. Pertenecemos a una generación de transformaciones históricas, vivimos muchas vidas, situaciones impensadas.