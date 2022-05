RENUNCIÓ SABRINA SANSONE

A través de una nota publicada en el medio Opinarte de su padre, Daniel Sansone, la ahora ex secretaria de cultura hizo pública su renuncia.

La artista expresó: “No puedo seguir tolerando el escarnio público ni la extorsión privada, es difícil gestionar atada de pies y manos”.

Sansone quien deja su cargo en Cultura, ocupado desde diciembre del 2019, pareciera no haber logrado trabajar en buenos términos con el gobierno.

Desde 2020 varios artistas denunciaron abandono por parte del gobierno durante el difícil período de la pandemia, donde muchos perdieron su fuente de trabajo. Incluso hasta hoy siguen los problemas con músicos de la Orquesta Sinfónica, quienes denunciaron ante la justicia malos tratos. También colectivos de danza la acusaron de no gestionar políticas públicas para el sector.

"Soy Sabrina Sansone, mujer, y artista, profesora nacional de danzas clásicas y contemporáneas, Secretaria de Cultura, pero ante todo soy Sabrina Sansone una mujer Libre; no concibo la vida en general ni mi vida en particular en un estado de perseguida o condicionada, las mujeres somos Libres y mi dignidad y convicciones no se negocian, ese es mi límite”, expresó la bailarina.