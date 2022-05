EL GOBIERNO LANZÓ LA NUEVA VISA PARA NÓMADES DIGITALES

El ministro del Interior, Wado de Pedro; y su par de Turismo y Deportes, Matías Lammens, anunciaron hoy junto a la titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, "Nómades Digitales", un nuevo tipo de visado que incluye un programa de beneficios con el objetivo de atraer a esta comunidad y generar un impacto económico positivo en el ingreso de divisas al país.



En el mundo se registran más de 35 millones de nómades digitales que desempeñan tareas laborales de manera remota. Las personas que integran esta comunidad se encuentran en un rango etáreo entre los 20 y los 40 años de edad, la mayoría de ellos con título universitario.

Se estima que este grupo consume más que el resto de los visitantes del país: una estadía promedio se valúa en aproximadamente u$s 6000. Entre los beneficios anunciados se destaca una visa, que otorgará un plazo de 180 días prorrogables por única vez, término idéntico al de la residencia transitoria, brindando la posibilidad de prestar servicios en forma remota a favor de personas físicas o jurídicas domiciliadas en el exterior.

En la apertura del acto, Wado de Pedro destacó: "Entendemos que esta política de nómades digitales es otra oportunidad en el mercado laboral internacional una oportunidad para que lleguen divisas, para que personas vivan la experiencia argentina y que se vuelvan a sus países sean los principales vendedores de este hermoso país que es la Argentina".

Por su parte, Lammens subrayó: "Les vamos a otorgar una visa temporaria y un montón de beneficios en diferentes lugares del país".

¿QUIÉNES SON LOS NÓMADES DIGITALES?

Es una comunidad con un perfil de alto capital humano que tiene la posibilidad de desempeñar sus tareas laborales de manera remota e integrar la vida y el trabajo de una forma más orgánica.

Se trata en su mayoría de nativos digitales, que consideran que vivir, trabajar y nutrirse de los intercambios culturales que proveen los distintos destinos turísticos configuran un modo de vida más adecuado a sus intereses basados en la flexibilidad.

Las nacionalidades más frecuentes de los nómades son los Estados Unidos, Portugal, Alemania y Brasil. Además, este tipo de viajero gasta un 56% más que otros visitantes en promedio de gasto en euros y el 66% de ellos prefiere permanecer en un mismo lugar de tres a seis meses.



"Si pudiéramos atraer a un 2% del total, estaríamos captando a 1.280.000 personas con residencia temporal y prácticas turísticas activas para Argentina. Si gastan en promedio alrededor de u$s 3000 al mes, el impacto económico mensual sería aproximadamente de u$s 3.840 millones", dice una fuente del sector turístico que prefiere el off.