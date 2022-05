EN LA ARGENTINA LOS TICKETS SON 90 VECES MÁS TÓXICOS QUE LOS DE EUROPA

En nuestro país, científicos de la Universidad Nacional General de Sarmiento encontraron restos de esta sustancia tóxica en el río Reconquista. Al preguntarse cómo había llegado el Bisfenol A, infirieron que era gracias a los tickets de compra que se tiran en la basura domiciliaria. Esto fue un puntapié para un estudio más exhaustivo sobre cómo es el tipo de papel térmico de papel que usamos en la Argentina y que en Europa ya está regulado y en Japón directamente prohibido.

¿Qué fue lo que encontraron? Una gran presencia de Bisfenol A en los tickets, muy por arriba de los valores que se admiten en la Unión Europea. “Los trabajadores que están en contacto permanente con este tipo de material debería utilizar guantes”, advierte Javier Montserrat, autor del estudio, profesor de la UNGS e investigador del CONICET.

Que NO hacer con el papel térmico:

*Evitar estar en constante contacto.

*No mezclar con frutas y verduras.

*No guardar por mucho tiempo.

*No tirarlos con los reciclables.

Que SÍ hacer:

*Usar guantes si trabajás con tickets.

*Guardarlos en una bolsa o un frasco.

”Los tickets térmicos de la Argentina son hasta 90 veces más tóxicos que los que se usan en Europa”, explica Silvana Basack, coautora del estudio. “Es una sustancia tóxica y puede ser peligroso dependiendo de las cantidades que se manipulen por día”, agrega.