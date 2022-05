AGRUPACIONES BARRIALES CORTAN AV. BELGRANO

Ahora 06 de mayo de 2022 Por Betina Almada

En calle Almirante Brown agrupaciones barriales se encuentran manifestándose frente a las oficinas del IPV, están pidiendo tierras, casas y techo. Las personas que tengan que realizar trámites en el registro civil no van a poder ingresar con sus vehículos al lugar. Está cortada Martín Cornejo y Avenida Belgrano, no se puede circular por el lugar y además no se puede circular por que se encuentran arreglando en la zona.