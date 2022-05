PASÓ DEL PODIO DE LA CÁSICA 1 DE MAYO A SER PAPÁ

El domingo fue el gran día en el cual Dani Díaz cruzaba la meta de la Clásica 1º de Mayo con sus brazos en alto. Tuvieron que pasar 26 años para que otra vez un salteño gane el premio ciclístico más importante de la Provincia.

Al otro día en el horario de las 8:18 las emociones se multiplicaron con el nacimiento de Gema, la hija que tiene a Dani como papá y a Claudia Maldonado (33), otra apasionada de la bicicleta.

“Son todas noticias lindas, así que no me puedo quejar”, dijo Dani Díaz en la charla que mantuvo con El Tribuno. El ciclista venía de ganar la Vuelta al Valle en Catamarca antes de su triunfo en la clásica del Día del Trabajador y del nacimiento de su beba.

“Podría decirse que una cosa trajo la otra. Como ciclista salteño a la Clásica la preparé de la mejor manera, pero internamente yo quería darle ese regalo a mi nena. Era mi manera de entregar más de lo que tenía, no solo por el día de la Clásica sino durante todos los meses de preparación para darle ese regalo. Lo de la Vuelta a Catamarca fue un extra, fue marcar el camino”, contó el ciclista, aún con la emoción a flor de piel por los acontecimientos vividos en los últimos días.

"Claudia se puso la 10. Mientras yo estaba en Catamarca estábamos siempre en comunicación y dándome la tranquilidad para que pueda desarrollarme allá. No era fácil, apenas terminó la carrera inmediatamente volví a verla”, detalló Díaz.

Gema pesó 3,160 kg. Según Dani, sacó la “pata” del padre, que podría ayudarla en una futura carrera dentro del ciclismo, pero será una elección que ella realice a su debido momento. “Que lo decida ella, no soy de imponer cosas, a mí nunca me lo hicieron. Mi papá por suerte nunca me impuso que tenía que ser ciclista, lo que pasa es que vengo de una familia de ciclistas y es todo lo que veía. Hubo años en que no quería tocar una bicicleta y nunca hubo una presión. Gracias a eso hacer ciclismo se convirtió en un gusto para mí”, explicó.