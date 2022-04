INICIA EL JUICIO POR EL FEMICIDIO INFANTIL EN LA RIOJA

En la tarde del domingo 14 de abril de 2019 su madre la mandó a comprar y no regresaba, entonces, su madre alertó sobre su desaparición y la comunidad comenzó a buscarla hasta que en la oscuridad de la noche la encontraron tirada en un terreno baldío. A Sabina la interceptaron, la violaron y la mataron y, el caso se constituía así en el primer femicidio de una niña en la provincia de La Rioja.

En el 2019, el Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N° 1, que estaba a cargo en ese momento de la jueza Karina Cabral, resolvió elevar a juicio la causa contra el hombre por haber atacado la integridad sexual de la niña y provocarle la muerte por mediante asfixia mecánica. El Ministerio Público Fiscal, califico el hecho como abuso sexual seguido de muerte (artículo 124 del Código Penal en Concurso Ideal, artículo 54 del Código Penal, con homicidio calificado, artículo 80 inciso 11, del Código Penal).

La comunidad del barrio, donde funciona el merendero Sonrisas Poderosas, integrantes de la organización La Poderosa y la familia organizaron actividades para conmemorar el tercer aniversario del femicidio de la niña y reiterar el reclamo de mejores condiciones para la zona. Realizaron un campeonato de fútbol mixto, una merienda popular, teatro y una marcha con velas por el barrio. El lunes previo al inicio del juicio, se realizará una vigilia en la Plaza 25 de Mayo.

Claudia, referente del barrio y a cargo del merendero recuerda a Sabina como aquella niña que no se perdía de ninguna actividad. “Pasaron 3 años y no la tenemos, es fuerte. Sabi era una niña que con su sonrisa no daba alegría y hoy solo nos queda recordarla con esa bella sonrisa”

El abogado querellante Ángel Luna explicó en declaraciones periodísticas que “cuando comenzó la etapa de instrucción había tres imputados, los dos últimos fueron sobreseídos porque las pruebas de ADN los desvincularon y solamente en el cotejo de ADN, se encontró material genérico del imputado y acusado Rodríguez”.

“La causa está caratulada como Roque Adrián Rodríguez abuso sexual seguido de muerte en concurso ideal por femicidio, la única pena posible para este sujeto es la prisión perpetua”, dijo el letrado y agregó que se prevé que durante el juicio declaren entre 25 y 30 personas.