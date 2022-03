ORIGINARIOS TOMARON EL IPPIS

WhatsApp Image 2022-03-30 at 10.49.02 AM

En el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta sobre calle Brown al lado del registro civil las comunidades de Tartagal han decidido tomar el IPPIS, en reclamo de la reforma de la Ley 7121 de reconocimiento de pueblos originarios. Quienes se encuentran en el lugar es la comunidad de la ruta 86, Celestino un representante habló sobre el pedido que están realizando, se tomaron el tiempo de venir a Salta debido a sus inquietudes y que hace tiempo que no los escuchan, no les brindan respuestas por este motivo decidieron tomar el IPPIS para ser escuchados y que les brinden una respuesta inmediata, son doce familias, desde el 2014 vienen reclamando.

El vocal de los Wichis José Rodríguez hablaron un rato con ellos pero nada, por eso hoy están en el lugar. Están durmiendo en el piso, con frío y sumando a las lluvias pero se van a quedar hasta tener una respuesta. En cuanto a las tierras, Antonio representante de la comunidad de Tartagal pide que les den una respuesta, dice que nadie se acercó pero que siguen esperando a que los atiendan.

En el lugar no se encuentra nadie, solo las comunidades y se encuentra Faustino vocal de la comunidad del pueblo Colla, trabaja de lunes a viernes todas las semanas acompañando a su pueblo pero hoy no pueden trabajar debido al reclamo de las comunidades. Afirma que es una gran preocupación que no se los reconozca como etnias o su personería jurídica de cada comunidad, esta reforma los perjudica en todo o por lo menos en algunos proyectos tanto en la provincia como en la nación.

Hay una ley que se aprobó en la cámara de senadores de la reforma de la Ley 7121 hace dos o tres años atrás en el que están buscando reconocer 5 pueblos, los Atacama, Lule, Tastiles y dos pueblos más del norte, todos piden el reconocimiento. En el artículo 75 de la Constitución dice que tienen que ser reconocidos, no es posible que n la provincia aún no se los reconozca.