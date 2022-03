SE HABILITA LA CUARTA DOSIS PARA VACUNADOS CON SPUTNIK QUE QUIERAN VIAJAR

En declaraciones radiales, la ministra de Salud argentina, Carla Vizzotti, aclaró que el Gobierno no recomienda la aplicación de esta cuarta dosis, sino que se trata de una "decisión personal" de aquellos que tengan que viajar al extranjero y no puedan hacerlo por la falta de reconocimiento de la vacuna rusa.

"Nosotros no recomendamos darse vacunas ni para viajar ni para irse a un lugar y recibir una vacuna (...). Lo que nosotros estamos haciendo es avalar la aplicación de una cuarta dosis en personas que necesiten viajar, ya sea por razones personales, familiares, humanitarias, de trabajo, de estudios o recreativas", señaló la ministra en diálogo con Radio con Vos.

En ese sentido, Vizzotti reconoció que esta decisión se debe a la demora en el reconocimiento de la Sputnik V por parte de la OMS, una situación que podría alargarse todavía más en el tiempo tras la invasión rusa a Ucrania.

"Esto es un inconveniente que no es sanitario, es una decisión de países de no aceptar una vacuna que tiene probada eficacia, efectividad y seguridad, pero la gente no tiene la culpa. Entonces desde Argentina estamos habilitando la (cuarta) dosis para que si alguien quiera viajar, pueda hacerlo", aseveró.

Para recibir esta cuarta dosis, los interesados tan sólo tendrán que presentar un billete de avión, cumplir los intervalos mínimos entre vacunas y estar dentro de la edad recomendada en los inoculados aprobados por la OMS, como son el caso de Moderna, Pfizer o AstraZeneca.

Según los últimos datos oficiales, Argentina aplicó un total de 95,4 millones de vacunas contra el coronavirus desde diciembre del 2020, cuando arrancó la campaña de inmunización en el país. EFE