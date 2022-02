L-GANTE DETENIDO POR PORTACIÓN DE ARMAS Y AMENAZAS

El hecho, según contó Crónica, habría ocurrido en la madrugada de este sábado, cuando el cantante de cumbia se dirigió a una plaza de la localidad bonaerense para enfrentarse a un grupo de jóvenes que se encontraban reunidos en el lugar y con los que tenía un saldo pendiente.

Según indicaron las fuentes policiales, el precursor de la "cumbia 420" invitó a uno de estos jóvenes a que lo acompañe a su casa. Fue entonces cuando, según lo que trascendió, el cantante desenfundó un arma y lo amenazó junto a otras dos personas, acusándolo de haber ingresado a robar a su vivienda.

En ese preciso momento arribó la policía al lugar de los hechos y fue allí que se produjo la detención del músico. Por lo pronto, el cantante popular fue acusado de portación de arma de guerra y amenazas, por lo que quedará detenido hasta que se esclarezca el hecho.

Según declaró un testigo, se habrían escuchado dos disparos, lo que podría dar un giro en la causa, ya que no sólo sería una detención por portación de armas sino que la carátula podría cambiar a tentativa de homicidio y complicar aún más la situación del artista.

En marzo de 2021, el cantante había sido demorado por la policía de la provincia de San Juan en otro confuso episodio en el que fue acusado por hacer "disturbios en la vía pública".

El cumbiero, en su momento, había desmentido las versiones de lo que había trascendido en los medios en aquella ocasión: "Salí a dar un giro afuera del hotel había unos fans y dije me voy a sacar un par de fotos. Fuimos a dar una vuelta en un BMW y como que los policías me tenían medio visto. Ocho patrulleros, nos hicieron bajar a todos, me hicieron problemas por boludeces que nada que ver y arrancamos para la comisaría".

Y detalló: "Supuestamente me levantaron por no tener barbijo y el DNI encima. Nada que ver. Re en falta los policías".

El pasado 21 de diciembre, el músico había sido denunciado por quien fuera el representante de Yao Cabrera en un enfrentamiento ocurrido en la presentación de la pelea entre el youtuber y el ex boxeador Marcos Chino Maidana en el Hotel Hilton.

Según la versión del manager, L-Gante rompió una copa y lo intentó apuñalar después de consultarle sobre la posibilidad de una colaboración con otra de las artistas que él representa. Por este hecho, fue imputado por amenazas calificadas por el uso de arma en concurso real con tentativa de homicidio

Suspendieron un show de L-Gante por los insólitos requisitos que puso para estar presente

Una de las presentaciones que iba a brindar L-Gante en Santa Cruz el próximo 13 de febrero fue cancelada debido a los exorbitantes pedidos que realizó el músico poder tocar en dicha provincia.