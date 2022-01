DOS CASOS DE OMICRON EN ROSARIO DE LERMA

La campaña de testeos realizada la semana pasada volvió a despertar el alerta por la cantidad de casos COVID19 encontrados en la población.

En Rosario de Lerma se detectaron 13 casos nuevos y hasta ahora hay un alto porcentaje de la variante Delta, pero preocupa la aparición de 2 positivos de la cepa Omicron. La mayoría de los contagiados son viajantes llegados de La Rioja y Córdoba, pero uno de los positivos con Omicron no tiene un nexo foráneo, por lo cual se lo considera como un contagio autóctono:

"La persona se habría contagiado de un compañero de trabajo en Salta Capital, y al parecer no hay relación con ningún viajante, así que se considera nuestro. En la cepa Omicron los síntomas son los mismos pero el problema es que es muy contagiosa. Antes la familia del positivo no necesariamente se contagiaba, pero ahora resulta afectado todo el grupo familiar", indicaron a Norte Visión Noticias desde el hospital Joaquín Corbalán