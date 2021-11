EL GOBIERNO PROHIBIÓ LAS CUOTAS PARA LA COMPRA DE VIAJES AL EXTERIOR

Los pasajes, estadías y cualquier otro servicio en el exterior deberá abonarse en efectivo, con débito o con tarjetas de crédito en un solo pago. Alcanza a prestadores, agencias de viajes y/o turismo, plataformas web y otros intermediarios.

“Las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas– de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios”, dice la resolución del BCRA.