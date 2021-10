VUELVEN AL 100% DE LA PRESENCIALIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

El Comité Operativo de Emergencia (COE) se reunió este mediodía con el objetivo de analizar nuevas flexibilizaciones en la Provincia, teniendo en cuenta la mejora de la situación epidemiológica COVID-19, con sólo dos departamentos que tienen nivel de transmisibilidad medio.

Es por ello que se determinó establecer un esquema de medidas que mantengan una normalidad controlada, donde ninguna actividad se encuentre suspendida, y sólo algunas funcionen con ciertas limitaciones para garantizar la prevención de los contagios. Las mismas tendrán vigencia desde hoy y hasta el martes 30 de noviembre, inclusive.

Durante el encuentro, se aprobó que los 1518 establecimientos educativos de la provincia, tanto del sector público como privado, volverán a la presencialidad plena desde el lunes 18.

Cabe destacar que 1195 escuelas y colegios ya estaban operativas bajo esta modalidad y que 323 aún funcionaban en agrupamiento, respetando los 90 centímetros de distanciamiento entre alumnos.

“Es una gran noticia y se da en el momento que más lo esperábamos, porque los estudiantes deben hacer la acreditación del período 2020-2021, que es la unidad pedagógica que se consensua a nivel federal”, dijo Roxana Dib, secretaria de Gestión Educativa del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

Agregó que “en 2021, Salta fue una de las cuatro jurisdicciones junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Misiones y Jujuy, que pudo mantener la presencialidad desde principio de año. Esto se debe a los cuidados y a los aportes que se hicieron desde el Gobierno provincial, sumado a la vacunación del equipo docente y de los estudiantes”.

Además, el COE habilitó la apertura de kioscos escolares en todos los establecimientos educativos de gestión estatal y privada de la provincia, previa aprobación del respectivo protocolo sanitario que establezca las pautas y las recomendaciones de higiene.

“Se trata de una grata noticia, sobre todo para las cooperadoras escolares que trabajan con los kioscos y nos lo venían pidiendo desde el inicio de este ciclo lectivo”, señaló Dib.

Más medidas

El presidente del COE, Juan José Esteban, explicó que las nuevas medidas regirán hasta el 30 de noviembre. “Se aumentará al 100% del aforo a aquellas actividades que se desarrollen en lugares cerrados y ventilados y al aire libre, que no superen las mil personas”, afirmó.

Asimismo, Esteban dijo que la capacidad de funcionamiento de los locales bailables pasa de un 50% a un 70% y no debe exceder las mil personas. “En cada boliche deberán garantizar que la totalidad de los concurrentes se encuentren inoculados con el esquema completo contra la COVID-19”, manifestó.

Sobre el público en eventos deportivos y recreativos, el funcionario indicó que podrán funcionar al 50% de la capacidad habilitada de cada estadio o local deportivo y las personas que asistan a los mismos, deben contar con el esquema completo de vacunación contra COVID-19 (2 dosis).

El resto de las actividades continúan vigentes, sin modificaciones:

· Uso de barbijo: No es obligatorio al aire libre siempre y cuando no haya otras personas en contacto cercano, es decir, cuando se circule en forma individual o en burbuja, y en un espacio en el que no concurran muchas personas, a más de dos metros de distancia.

Es obligatorio en espacios cerrados como escuelas, supermercados, lugares bailables y gastronómicos, cines, teatros, transporte público, ámbito laboral, eventos masivos y en espacios abiertos compartidos.

Gastronomía: Deberán funcionar al 70% de su aforo y los asistentes tienen que estar inoculados, al menos, con la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Casinos y salas de juego: Podrán funcionar al 70% de su capacidad y la totalidad de las personas que concurran deberán contar con el esquema completo de vacunación contra COVID-19 (2 dosis).

Salones de eventos: Funcionarán con el 70% de su aforo y no deben superar las mil personas. Los asistentes deben contar con las dos dosis de la vacuna contra COVID-19 y respetar el protocolo específico.

Reuniones familiares y sociales en domicilio: En lugares cerrados el límite es de 20 personas y en espacios ubicados al aire libre de hasta 100 personas.

Eventos masivos de más de mil personas: En lugares públicos o privados de acceso público al aire libre, todas las actividades y eventos sociales que prevean un aforo superior a mil personas, deberán funcionar al 70% de su capacidad y contar con la autorización expresa de la Central Operativa de Control y Seguimiento (mail: [email protected]) donde se analicen y contemplen las condiciones de higiene y seguridad, la organización, los riesgos, entre otros factores que hagan a la mayor prevención sanitaria y cumplimiento de protocolos.

Además, deberán garantizar que el 100% de las personas que asistan a los mismos, cuenten con el esquema completo de vacunación contra COVID-19 (2 dosis).

Gimnasios: Pueden funcionar al 100% de su capacidad, sin restricción de capacidad. Las personas que concurran deben haber sido inoculadas con, al menos, una dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Catamaranes: Pueden funcionar al 100% de su capacidad, sin restricción de capacidad. Todos los pasajeros a bordo deben contar con el esquema completo de vacunación COVID-19.