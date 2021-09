UN CÓNDOR RESCATADO EN SALTA FUE PARTE DE LA LIBERACIÓN MÁS GRANDE DE ARGENTINA

El pasado viernes 17 de septiembre se llevó adelante la liberación de cóndores más grande de Argentina, protagonizada por siete ejemplares de diferentes partes del país, todos juveniles y sin experiencia de vuelo. Se trató de la décimo séptima liberación del programa del "Retorno del Cóndor al Mar", que ya suma 64 aves que fueron devueltas a la naturaleza en la costa del Atlántico.

El cóndor Kurruf (Viento) fue rescatado en Salta por personal de la División Rural y Ambiental, el 31 de diciembre de 2019, con apenas un año de edad en una finca de Guachipas donde habría sido mantenido en cautiverio.

El ave fue derivada primero, a la Estación de Fauna Autóctona de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta donde el equipo veterinario lo estabilizó y luego decidió su traslado a Buenos Aires para su recuperación en el Bioparque Temaiken. Allí, agentes del Centro de Rescate del Cóndor Andino de la Fundación Bioandina trabajaron en su rehabilitación para su posterior liberación.

Junto con él, se liberaron otros seis ejemplares: Piuque Wenú (Gran corazón) fue rescatada por personal del Parque Nacional Nahuel Huapí, en Villa La Angostura, Tayel (Canto Sagrado), proveniente de una postura en Bioparque Temaikèn, fue incubada artificialmente y criada con asistencia de títeres de látex en Ecoparque Bs As; Mawun (Lluvia), proveniente de una postura en Bioparque La Maxima, Olavarría, fue incubada y criada en Ecoparque Bs As, Pachamama (Madre Tierra) nacida y criada en ZooParc de Beauval en Francia, Kume Feleal (Buen Vivir) nacida en Bioparque Temaikèn fue criada en aislamiento humano en Ecoparque Bs As, Lihuen (Luz de vida) nació en Bioparque La Máxima, Olavarría y continuó su crianza y sociabilización en el Bioparque Temaikèn.