CASO FERNANDO TOBARES: UN CONDENADO A 17 AÑOS DE PRISIÓN Y 4 ABSUELTOS

El juez José Luis Riera, vocal de la Sala VI del Tribunal de Juicio, condenó a Facundo Daniel Morales (26) a la pena de diecisiete años de prisión efectiva por resultar autor material y penalmente responsable de los delitos de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, amenazas con arma y portación ilegítima de arma de fuego de uso civil, todo en concurso real.

El juez ordenó que el imputado permanezca alojado en la Unidad Carcelaria 1.

En el mismo fallo, Gabriel Ángel Tejerina (19), César Demetrio Morales (21), Nahuel Alejandro Morales (19) y Gonzalo Emanuel Meriles (20), resultaron absueltos del delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, el uso de arma de fuego y la participación de un menor de edad, por aplicación del principio de la duda. El juez ordenó la libertad de los cuatro jóvenes.

El juez ordenó que se le extraiga material genético al condenado para su inscripción en el banco de datos correspondiente.

Por el Ministerio Público Fiscal intervino el fiscal penal de la UGAP 1, Leandro Flores. La defensa de los imputados estuvo a cargo de Juan José Danuri (Ángel Gabriel Tejerina), Lucas Vaca (Nahuel Alejandro Morales, Facundo Daniel Morales y César Demetrio Morales) y Ruth Fernández (Gonzalo Emanuel Meriles).

Familiares de la víctima denunciaron que el 23 de junio del año pasado, a la noche, los imputados se presentaron en el domicilio donde se encontraba el menor Fernando Tabares, en barrio 26 de Marzo, y comenzaron a proferir amenazas y a arrojar elementos contundentes. Una prima de la víctima salió para reclamarles por su actitud y los sujetos se alejaron. El adolescente se encontraba en el lugar, visitando a su tía.

En determinado momento, el menor y la dueña de casa salieron para observar lo que pasaba afuera y Fernando fue alcanzado por un disparo efectuado por Facundo Daniel Morales, quien antes había amenazado a algunas integrantes de la familia.

El damnificado fue trasladado por sus familiares al hospital con herida de arma de fuego a la altura de las costillas, del lado derecho.

Al inicio de la audiencia de hoy, previo a los alegatos, declaró el principal imputado. El resto de los acusados se abstuvo de declarar.

Facundo Morales relató que el día previo al hecho fue a la casa de su familia, en barrio 26 de Marzo, porque era el Día del padre. Almorzó y luego se fue a la casa de su tía, en el mismo barrio. Estando allí, como a las 20.30, escuchó gritos y ladridos de perros en la calle. Enseguida vio llegar corriendo a su hermano Nahuel y a un amigo, que venían escapando de un grupo de vecinos. Uno de ellos entró a la casa de sus padres y, el otro, a la de su tía, para protegerse.

Morales sostuvo que entre ellos y el grupo de agresores había una vieja rivalidad futbolística: “Nosotros somos de Juventud y ellos, de Central”, explicó. Pero aseguró que el problema de fondo surgió cuando su madre comenzó a participar de una Fundación de lucha contra el paco, a través de la cual se radicaban denuncias contra los proveedores del barrio.

El imputado afirmó que ese domingo, él intentó frenar a los chicos que perseguían a su hermano, aclarándoles que no querían problemas con ellos. Pero le respondieron que estaban buscando una moto y que “estaba todo mal”. Morales manifestó que, al ver que no podía apaciguar la situación, huyó corriendo por la avenida y se escondió. Al regresar a la casa de su familia, vio a su hermano y a su primo golpeados.

El imputado continuó relatando que, poco después, los “chabones” volvieron y comenzaron a tirar piedras. Aseguró que en ese momento él no tenía un arma de fuego en su poder. Dijo que los enfrentamientos duraron desde las 21.30 hasta cerca de las 23.30 y que, en el transcurso, los del otro bando ejecutaron un par de tiros. Refirió que los incidentes cesaron cuando llegaron móviles del 911, que se quedaron rondando el barrio por un rato.

Morales señaló que, a la medianoche, llamó a un amigo para pedirle que le alcanzara un arma de fuego porque se sentía amenazado. Dijo que esa noche se quedó en vela, con su hermano César, esperando que los sujetos regresaran. Decidieron irse a dormir como a las 7.

Ese día –lunes 23 de junio- vieron que había mucho movimiento en el puente que cruza el canal, donde habitualmente se juntaban los jóvenes para comprar sustancias estupefacientes. Él estaba en casa de sus padres con su hermano César y otros vecinos. Cuando comenzaron a escucharse silbidos, Morales decidió retirarse del domicilio para evitar que volviera a ser blanco de un ataque. Dijo que se fueron hasta el canal y, a la noche, se reanudó el enfrentamiento. “Ahí sí les disparé a Facundo y a Joroba, no lo vi al chico Fernando –aseveró Morales-. Fue un enfrentamiento a distancia. Las mujeres gritaban desde la ventana o desde la puerta, en ningún momento se acercaron a mí. Después me enteré de que le había pegado a su sobrino. Facundo me persiguió con un churrinche y me escondí. Me entregué porque mi mamá me lo pidió. Yo me sentía mal. Reaccioné así por bronca. Yo me drogaba desde chico. Quise cambiar mi vida, pero estos locos me provocaban cuando se machaban o empastillaban”, concluyó el acusado.