JESÚS MARÍA 2022: UNO DE LOS REQUISITO SERÁ ESTAR VACUNADOS

Ya se reunió con la comisión directiva para planificar el regreso y “será requisito tener sí o sí el certificado de vacunación completo”.

Aclaró que por más que ya tengan una fecha estimada el festival no van a poner en riesgo la salud de todos los argentinos. “Sea en el enero que sea, la vuelta tiene que ser con vacuna, con barbijo y con aforo de gente. Yo me imagino un festival de esa forma”, contó en dialogo con el medio local Más Radio.



Para poder controlar que las personas tengan la inmunización, sostuvo: “Entras a la aplicación Cuidar y te fijas el día de vacunación y cuál te pusiste. Tenés la vacuna y la entrada vas pasando”.





“Será requisito fundamental para el próximo festival cuando se haga, tener sí o sí el certificado de vacunación completo”, explicó ya que que ya existen para él los motivos suficientes para pedir la vacuna.



Además, afirmó que "lo están diciendo los epidemiológicos, el riesgo ya es mucho menor. No es que estás exigiéndole a la persona que se vacune, sino que esa persona que no está vacunada puede poner en riesgo la vida de otras personas. Esto no tiene antecedentes, tenemos que ir viendo que hizo el resto del mundo para ver cómo implementar los eventos masivos en nuestro país”.