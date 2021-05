GINÉS HABLÓ SOBRE LA POLÉMICA CON PFIZER

González García, afirmó que durante las negociaciones sintió "que no tenían vacunas suficientes" y que le "corrían el arco" al Gobierno, tras lo cual agregó: "Posiblemente esté rompiendo la confidencialidad y me cueste algo. Pero estoy re podrido".

El ex ministro de Salud Ginés González García dijo hoy estar "re podrido" de la polémica en torno a la negociación del Gobierno con el laboratorio Pfizer y aseguró que hicieron "lo posible, lo imposible" y que llegaron a "ofrecer una cosa casi indigna, una firma de responsabilidad individual".



En diálogo con el programa "Crónica de una tarde anunciada" que conduce Nelson Castro por Radio Rivadavia, González García, afirmó que durante las negociaciones sintió "que no tenían vacunas suficientes" y que le "corrían el arco" al Gobierno, tras lo cual agregó: "Posiblemente esté rompiendo la confidencialidad y me cueste algo. Pero estoy re podrido".



"Hicimos lo posible, lo imposible y hasta le llegamos a ofrecer una cosa casi indigna: que hubiera una firma de responsabilidad individual, de cada uno de los vacunados, diciendo que no iban a hacer ningún reclamo y nosotros, el Estado, trabajar con ellos para ver cómo los resarcíamos, y siempre nos dijeron que no", afirmó el ex ministro.