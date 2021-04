SEBASTIÁN SOSA JUGÓ CON SÍNTOMAS DE COVID-19

Sin embargo, ahora la polémica se instaló porque el arquero uruguayo confesó que tuvo síntomas antes de jugar con Talleres.

"Me desperté con algunos dolores antes del partido del sábado con Talleres. Hoy me hicieron el testeo rápido y dio positivo. Ahora en la noche me dan otro resultado para ver si no es un falso positivo", confesó Sosa en diálogo con Sport890.

Desde Independiente también aseguraron que el arquero nunca informó de estos dolores y los dejó pasar. Lo cierto es que posiblemente, el arquero habría atajado con coronavirus.

"Me pierdo el partido con Racing y la verdad que tengo una amargura tremenda. Ahora lo que queda es poder recuperarme de la mejor manera, porque lo más importante es la salud", cerró Sosa.

De esta forma, el arquero uruguayo tendrá que recuperarse y en Independiente se harán testeos masivos para cortar la cadena de contagio.