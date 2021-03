METÁN: TEMOR POR UNA SERPIENTE EN PLENO CENTRO

Aseguran que son dos serpientes que desde el sábado se las ve en la zona.

Comerciantes y oficinistas, enviaron imágenes de una serpiente que, según aseguran, desde el pasado fin de semana, medorea en la zona de un centro de oficinas y comercios en calle San Martín al 100.

Si bien no hay mayores precisiones, aseguran que ya avisaron a la policía, pero todavía no lograron retirar al animal del lugar. Sostienen que son dos las serpientes que andan sueltas en el lugar, lo que causó pánico entre vecinos y comerciantes al no tener certezas de la especie o información sobre los riesgos que significa un ejemplar de esas características.