UN HOMBRE IRÁ A JUICIO POR MATAR A UN PERRO DE UN DISPARO

El fiscal penal de General Güemes, Gabriel González, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 4 del Distrito Centro, para Luis Orlando Acuña, acusado como autor del delito de violación de la ley 14346 – crueldad animal- por un hecho ocurrido en junio de 2020 en barrio Belgrano de esa ciudad, donde la propietaria de un perro, denunció a su vecino por haberle disparado con una escopeta a la mascota, provocándole la muerte.

En la denuncia, la mujer relata que anteriormente, el acusado realizó un acto similar a este pero no logró herir a su perro.

Durante la audiencia de imputación, Acuña dijo que es legítimo usuario de la escopeta con la que realizó el disparo y que no era su intención quitarle la vida al animal, que apuntó al suelo con la intención de ahuyentarlo porque “aporreaba” a sus mascotas.

En la fundamentación para requerir juicio, el fiscal González destaca que la conducta desarrollada por el encausado, la que resulta típica en los términos de la ley, resulta necesaria discutirse en el plenario no solo porque el injusto cometido, no se encuentra justificado en modo alguno, sino también porque existe hoy la necesidad de que estas conductas sean investigadas a fin de poner fin a las practicas que en su momento fueron normalizadas, y que son prácticas violentas, en una sociedad que lucha contra el flagelo y los patrones de violencia en toda su extensión. En este sentido el animal no humano, es un ser sintiente que merece la protección y tutela de los operadores con una visión holística, histórica y no antropocéntrica, que permita reconocer en estos seres vivos, la tutela del bien jurídico incorporado por el legislador hace más de 66 años que, en definitiva, nos permita avanzar mediante la investigación y sanción de estos hechos en el cambio de paradigma en cumplimiento de la ley.