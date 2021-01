FUE AGREDIDA FRUTALMENTE POR SU NOVIO

La mujer ingreso al Hospital herida brutalmente, con un golpe en la cabeza, la madre apunta a el novio de su hija,

"Soy una madre herida por la actitud de estos tipos que son golpeadores" "Así la dejo a mi hija José Ramon Corvalan, me gustaría que la justicia se encargue de estos tipos los metan presos y lo hagan hacer tratamientos y no se si curaran y no se merecen estar en la sociedad"

"Me duele el alma que la madre de este tipo que le apoya le convenció tantas veces a mi hija llorando que es el hombre perfecto deseo que me apoyen todas las madres que pasaron esta situación" manifestó la madre.