El déficit turístico experimentó una retracción del 40,8% interanual durante el mes de octubre, de acuerdo con datos del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos).

De acuerdo con los datos difundidos por el ente estadístico, durante el mes salieron del territorio nacional 641.700 turistas residentes y arribaron 443.400 turistas no residentes, lo que arrojó un saldo negativo de 198.300 personas.

La salida de argentinos retrocedió un 11,5% en comparación con octubre de 2025 y encadenó así diez meses consecutivos de caídas interanuales. En sentido inverso, el ingreso de visitantes extranjeros creció un 13,8%, una combinación que permitió recortar de manera significativa el desequilibrio, aunque sin llegar a revertirlo por completo.

En octubre del año pasado, el rojo turístico había alcanzado los 335.200 viajeros, por lo que la brecha se achicó en 136.900 personas, impulsada principalmente por el freno en los viajes al exterior. Cabe aclarar que la estadística mide flujo de personas que pasan al menos una noche en destino (turistas) y no representa un balance de ingreso y egreso de divisas.