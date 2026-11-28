En el marco de los festejos estudiantiles de fin de curso, la Policía de Salta, a través de la Dirección Centro de Coordinación Operativa, desplegó esta tarde un dispositivo especial de seguridad con el objetivo de resguardar la integridad de los participantes, preservar el orden público y proteger el patrimonio público y privado.

La cobertura contó con la participación de efectivos de distintas áreas operativas, investigativas y Unidades Especiales, quienes realizaron tareas preventivas en Plaza España, inmediaciones del Monumento al General Martín Miguel de Güemes y otros sectores vinculados con el desarrollo de la actividad. Durante el desplazamiento de los estudiantes y su arribo al monumento no se registraron desórdenes, aunque dos jóvenes fueron asistidos por el servicio medico por ingesta de bebidas alcohólicas.

En cumplimiento de las normativas vigentes y de las medidas preventivas oportunamente informadas a la comunidad, la policía secuestró bebidas alcohólicas, pirotecnia sonora y bengalas. Asimismo, se infraccionaron a dos comercios por la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, conforme al artículo 97, inciso b, de la Ley Provincial 7135, con intervención de la Unidad Fiscal Contravencional.

Por su parte, efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial realizaron tareas de ordenamiento vehicular, destinadas a preservar la seguridad de los peatones y garantizar la libre circulación. El operativo finalizó sin registrarse personas lesionadas ni demoradas.

El dispositivo de seguridad fue encabezado por el director general de Seguridad, Darío Guzmán, y el director del Centro de Coordinación Operativa, Federico Heredia. La cobertura estuvo a cargo de la comisario mayor Verónica Farías, bajo la supervisión del comisario mayor Matías Gutiérrez, con la afectación de 160 efectivos policiales.