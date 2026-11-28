Los ministros de Seguridad, Nicolás Avellaneda, y de Salud Pública, Federico Mangione, suscribieron un convenio de cooperación destinado a fortalecer el servicio de vigilancia y prevención específicamente en el Hospital Papa Francisco, principal centro asistencia en la zona sureste de la ciudad de Salta.

El acuerdo establece un esquema de trabajo articulado entre ambas carteras para garantizar el orden en el establecimiento y resguardar tanto a los pacientes como al personal sanitario.

Durante el encuentro, Mangione valoró la reciprocidad de la medida, que amplía un dispositivo ya operativo en Tartagal y General Güemes. Según detalló el titular de la cartera sanitaria, la cobertura se pondrá en marcha de inmediato en el Hospital Papa Francisco y continuará su despliegue en función a los requerimientos de las autoridades.

Por su parte, Avellaneda explicó que la presencia policial en el Hospital Papa Francisco cubrirá los accesos principales, sectores internos y puntos críticos del edificio con un enfoque estrictamente preventivo.

Asimismo, indicó que el esquema queda abierto a los requerimientos que eleve el Ministerio de Salud para sumar nuevos centros asistenciales según la demanda operativa, apoyándose en la estructura territorial de los 14 Distritos de Prevención.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación