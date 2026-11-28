Estudiantes de La Plata está a horas de disputar la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. En la previa, Alexander Medina habló sobre la expectativa que rodea al encuentro, destacó el apoyo de los hinchas y dejó una frase que alimenta la ilusión de todo el pueblo Pincha.

El entrenador uruguayo valoró especialmente a los simpatizantes que viajaron a Montevideo para acompañar al equipo, incluso aquellos que no consiguieron entradas para ingresar al estadio.

“Todos los mensajes de aliento y todas las muestras de cariño son combustible puro para estos partidos”, expresó el Cacique.

Además, Medina se refirió al apoyo que podría recibir de los hinchas uruguayos durante la final. “Por 95 minutos habrá un sentimiento en común y ojalá que estén contentos”, manifestó.