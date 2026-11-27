Los hinchas de Estudiantes viajan a Uruguay para disputar la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras el sábado a las 17 en el estadio Centenario. Aproximadamente 35 mil personas estarán en las inmediaciones y desde La Plata salieron 120 micros para apoyar al club de sus amores.

En búsqueda de su quinto título en el torneo, Estudiantes ya está en Montevideo, mientras que los hinchas aún están en viaje. Son 30 filiales, 30 combis particulares y otros hinchas que hacen 630 kilómetros en auto y en buquebus.

Los 121 micros del club contarán con un sistema de geolocalización y llevarán dos voluntarios cada uno. También habrá una camioneta con características de ambulancia, equipada con médicos del staff. Una vez que lleguen a tierras uruguayas, los colectivos se dirigirán directamente a la zona del Fan Fest, en Parque Rodó, donde los hinchas podrán seguir el partido en una pantalla gigante.