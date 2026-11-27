La Municipalidad se encuentra trabajando en el encauzamiento del río Arenales, a la altura del parque Los Sauces con el objetivo de preservar las instalaciones y mitigar los posibles efectos del Súper Niño.

Martín Miranda, secretario de Ambiente y Servicios Públicos, explicó que “lo que estamos haciendo con maquinaria pesada y operarios es mover sedimentos de una orilla a otra para evitar que el espacio recuperado del parque Los Sauces sea socavado por la corriente”.

“De esta manera conseguiremos taludes firmes que puedan aguantar crecidas prominentes, y más ante la posible abundante caída de agua de lluvia en la próxima temporada estival”, remarcó el funcionario.

Respecto a las obras en el parque Los Sauces, es importante recordar que entre los trabajos se incluyen instalación de bancos, asadores, iluminación y nuevas áreas para la práctica deportiva mediante la construcción de dos canchas. Además, se construirá un nuevo canal para el drenaje del agua de lluvia hacia el río Arenales y un mirador que unirá el puente de la avda. Chile con el parque. Está previsto que la obra finalice a fin de año.