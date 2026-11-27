En el hospital Arturo Oñativia se hicieron 30 trasplantes renales en lo que va del año, con la participación directa de 20 profesionales, entre cirujanos, nefrólogos, enfermeros, instrumentadores quirúrgicos, radiólogos, personal de hemoterapia y microbiología, auxiliares de transporte, técnicos y choferes.

La última intervención se realizó el miércoles 11 de noviembre y, el operativo, tuvo una duración superior a las 24 horas. El órgano trasplantado correspondió a un donante cadavérico.

Desde el inicio de este año, ya se efectuaron 19 trasplantes renales en ese nosocomio.

Cabe destacar que, en la Argentina, por ley, se considera donante a toda persona mayor de 18 años que haya manifestado su voluntad afirmativa o no haya dejado constancia expresa de su oposición.

La institución sanitaria es referente en la atención de patologías renales en la provincia y, desde 2011, realiza este tipo de intervenciones a pacientes carentes y a aquellos que cuentan con cobertura social.

En 15 años de funcionamiento de este dispositivo, casi se triplicaron las intervenciones, aumentando significativamente la capacidad operativa para llevar a cabo este procedimiento. En el 2011 se realizaron 10 trasplantes de riñón y, en 2025 fueron 40, es decir, un incremento del 300%.

El trasplante es la última instancia de la enfermedad renal crónica. En el hospital Oñativia se hace tratamiento preventivo con los pacientes y, si no se logra mejorar la función del riñón, se llega a la hemodiálisis y/o al trasplante de ese órgano.

Esta intervención mejora la calidad de vida y la sobrevida del paciente, es decir, que vive más y mejor, por lo que mientras más rápido se haga la intervención, será mejor para la persona.

Actualmente hay más de 250 pacientes en el Centro de Diálisis del nosocomio y en los dispositivos operativos en Orán, Tartagal, Cafayate y Joaquín V. González, quienes están bajo tratamiento dialítico tres veces a la semana.

El hospital Arturo Oñativia cuenta con un equipo de nefrólogos que atienden por consultorio externo.

Los nefrólogos son médicos que se especializan en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades renales, como inflamación de los riñones, enfermedad renal crónica o cáncer.

Lista de espera

Según datos del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), hasta el jueves 26 de noviembre, en Salta son 306 las personas registradas, entre niños, adolescentes y adultos, quienes esperan un trasplante de órgano, grupo de órganos o tejidos.

Los pacientes salteños que son potenciales receptores de órganos y tejidos se distribuyen de la siguiente forma:

Órganos (263)

· Riñón: 239

· Hígado: 17

· Riñón y Páncreas: 3

· Corazón: 1

· Pulmón: 3

Tejidos (43)

· Córneas: 43

La provincia está ubicada en sexto lugar en la lista de espera nacional, después de Buenos Aires, Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza.

Actualmente hay 546 pacientes que están en proceso de inscripción para ser potenciales receptores de órganos y tejidos en Salta. De ellos, el 83% espera por un trasplante renal.

En Salta suman más de 110 mil las personas que manifestaron su voluntad de ser donantes de órganos, tejidos y células. Para registrarla, la persona puede hacerlo de varios modos:

· Firmando un acta en el CUCAI Salta, ubicado en calle Mariano Boedo 87.

· Enviando un telegrama gratuito desde cualquier sucursal del Correo Argentino.

· Ingresando a la app Mi Argentina, en la opción Salud, haciendo un clic en donación de órganos y luego en “expresá tu voluntad de donar”. Para ello, primero es necesario crear una cuenta y validar la identidad.

· Tramitando el Documento Nacional de Identidad.