El Ministerio de Salud Pública, a través del Programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales, realizará durante diciembre jornadas de prevención, consejería y testeo rápido en distintos puntos de la provincia, en el marco del Día Mundial de la Respuesta al VIH/SIDA, que se conmemora cada 1 de diciembre. Las actividades comenzarán durante la primera semana del mes y se extenderán hasta el 21 de diciembre, según el cronograma de cada establecimiento.

Las propuestas se llevarán adelante en hospitales, centros de salud y plazas de distintos municipios, con el propósito de facilitar el acceso a la información, promover la detección temprana y acercar herramientas de prevención a la comunidad.

Este año, el lema impulsado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las Américas es “Seamos la generación que ponga fin al VIH”, que busca reforzar el compromiso con la prevención, el diagnóstico oportuno y el acceso al tratamiento.

Situación epidemiológica

A nivel mundial, se estima que 41 millones de personas viven con VIH. Durante 2025, alrededor de 1,2 millones adquirieron el virus y 570 mil fallecieron por causas relacionadas con el sida. Actualmente, más de 32 millones de personas reciben tratamiento antirretroviral, mientras que cerca de nueve millones aún no acceden a esta terapia.

En América Latina y el Caribe, se estimaron 153 mil nuevas infecciones durante 2025. Además, la cantidad de nuevas infecciones en la región aumentó un 25% desde 2010.

En Salta, entre enero y septiembre de 2026, se notificaron 333 diagnósticos de VIH, mientras que durante todo 2025 se habían registrado 343 casos.

Por grupo etario, la mayor cantidad de diagnósticos se concentró en personas de 20 a 29 años, con 121 casos, seguidas por el grupo de 30 a 39 años, con 96, y el de 40 a 49 años, con 49.

En cuanto a la distribución por género, 231 diagnósticos correspondieron a personas de género masculino, 99 a femenino y tres a otras categorías.

Prevención, diagnóstico y tratamiento

El VIH es un virus que afecta el sistema inmunitario, específicamente los linfocitos CD4, que cumplen un papel fundamental en la defensa del organismo. Sin tratamiento, la infección puede avanzar y provocar un deterioro de las defensas, dando lugar a enfermedades oportunistas.

El VIH y el sida no son lo mismo. El sida es la etapa avanzada de la infección, que puede desarrollarse cuando el sistema inmunitario se encuentra gravemente afectado. Con el tratamiento antirretroviral, las personas que viven con VIH pueden mantener su salud, tener una buena calidad de vida y evitar que la infección avance.

El virus se transmite a través de relaciones sexuales sin preservativo, el contacto con sangre contaminada, el uso compartido de agujas o jeringas y de la madre al hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia.

La prevención incluye el uso correcto de preservativos, el acceso a la profilaxis preexposición (PrEP), el diagnóstico y tratamiento de otras infecciones de transmisión sexual y la realización periódica de pruebas de VIH.

El test es la única manera de conocer el estado serológico. Los test rápidos permiten obtener resultados en pocos minutos y, ante un diagnóstico positivo, acceder oportunamente al tratamiento y seguimiento médico.

Cronogramas de actividades por el día mundial del VIH VIERNES 27 DE NOVIEMBRE · Parque San Martín (Salta Capital) (de 09.30 a 12.30): Testeo rápido. · Plaza Progreso (Campo Quijano) (de 11 a 13): Stand informativo y testeo rápido de VIH y sífilis. SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE · Hospital de Campo Quijano (Campo Quijano) (de 07 a 13): Stand informativo y testeo rápido de VIH y sífilis. DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE · Centro de Salud N° 9 – B° Lavalle (08.30): Charla por el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-SIDA. LUNES 30 DE NOVIEMBRE · Terminal de Ómnibus (Tartagal) (de 09 a 12): Testeo rápido de VIH y sífilis. Difusión de mensajes de prevención y entrega de material informativo. · Usina Cultural (Salta Capital) (de 09 a 12): Testeo rápido de VIH. MARTES 1 DE DICIEMBRE · Centro Cultural de Pueblos Originarios (Tartagal) (horario a confirmar): Testeo rápido de VIH y sífilis. · Centro de Salud N° 16 – Santa Ana I (Sala de espera) (de 09 a 10.30): Taller «Mitos y verdades sobre el VIH», charla educativa, juegos, espacio de debate y entrega de folletería y preservativos. · Centro de Salud N° 21 – Villa Palacios (Sala de espera) (de 09 a 11): Promoción de prácticas sexuales protegidas, charla informativa sobre VIH, otras ITS y uso del preservativo. Entrega de preservativos y material informativo. · Centro de Salud N° 37 – La Isla (de 09 a 11): Charla «Hablemos de VIH: informarnos es prevenir, cuidarnos es un derecho». · Centro de Salud N° 38 – Villa Esmeralda (de 09 a 11): Charla sobre salud sexual y enfermedades como VIH, sífilis y otras ITS. Entrega de material informativo y preventivo. · Centro de Salud N° 44 – B° Floresta (Sala de espera) (de 09 a 11): Charla informativa sobre VIH. · Centro de Salud N° 50 –Cofruthos (Sala de espera) (de 09 a 12 hs): Colocación de stand informativo, charla sobre VIH, consejería, entrega de folletería y realización de testeos rápidos. · Centro de Salud N° 54 – B° San Ignacio (de 09 a 11): Prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y entrega de preservativos. · Centro de Salud N° 6 – B° Manjón (de 09 a 12): Charla informativa y testeo rápido. · Centro de Salud N° 62 – Sanidad (de 09 a 11): Taller y actividad comunitaria: «Romper el estigma». · Centro de Salud N° 7 – B° 20 de Junio (de 09 a 11): Taller por el Día Mundial de la Lucha contra el VIH. · Colegio Secundario N° 5146 (Alto La Sierra) (de 08 a 13): Actividad preventiva en conjunto con el colegio secundario (sin testeo). · Hall central del Hospital (Hipólito Yrigoyen) (de 08.30 a 12.30): Stand informativo y testeo rápido de VIH. · Hall central del Hospital (Urundel) (de 08 a 10): Testeo rápido y charla informativa. · Hospital Dr. Nicolás C. Pagano – Cinco Esquinas (San Antonio de los Cobres) (de 08 a 13): Puesto de testeo rápido con consejería en espacio privado, charla en sala de espera y entrega de preservativos y folletos. · Hospital Público Materno Infantil (Salta Capital) (de 09 a 13): Stand informativo y testeo rápido de VIH. · Hospital Señor del Milagro (Salta Capital) (de 09 a 12): Stand informativo y testeo rápido de VIH. · Hospital de La Viña (La Viña) (de 08 a 13): Testeo rápido y charla informativa. · Hospital de Pichanal (Pichanal) (de 08 a 12.30): Stand informativo y entrega de folletería. · Hospital de Rosario de Lerma (Rosario de Lerma) (de 09 a 12): Stand informativo y testeo rápido de VIH. · Hospital de Rosario de la Frontera (Rosario de la Frontera) (de 10.30 a 12): Testeo rápido de VIH y sífilis. · Hospital de Urundel (Urundel) (de 08 a 10): Stand informativo y testeo rápido de VIH. · Plaza Central (Nazareno) (de 08 a 13): Testeo rápido y charla informativa. · Plaza La Madre (El Carril) (de 08 a 13): Testeo rápido y charla informativa. · Plaza Principal (Cafayate) (de 18 a 22): Testeo rápido y charla informativa. · Plaza Principal (Campo Quijano) (de 10 a 13): Testeo rápido de VIH y movida aeróbica. · Plaza Principal (El Tala) (de 09 a 12): Testeo rápido y charla informativa. · Plaza Principal (San José de Metán) (de 09 a 12.30): Stand informativo y testeo rápido de VIH. · Plaza Serapio Gallegos (Cerrillos) (de 09 a 12): Stand informativo y testeo rápido de VIH y sífilis. · Plazoleta IV Siglos (Salta Capital) (de 08.30 a 13): Testeo rápido de VIH y consejería. Entrega de preservativos e información. · San Ramón de la Nueva Orán (lugar a confirmar) (horario a confirmar): Testeo rápido. DEL 1 AL 4 DE DICIEMBRE · Centro de Salud N° 17 – B° San Remo (Sala de espera) (de 09 a 11): Taller vivencial y participativo con la dinámica «Mitos y realidades», charla sobre preservativo masculino, entrega de folletería sobre VIH/SIDA y testeo rápido. · Centro de Salud N° 45 – San Francisco Solano (de 10 a 11): Charla informativa y testeo rápido. · Centro de Salud N° 57 – Santa Ana II (Sala de espera) (de 09 a 11): Charla informativa sobre VIH y concurso comunitario «Un mensaje puede prevenir» (invitación a escuelas, jóvenes, familias y organizaciones comunitarias). · Centro de Salud de Campo Santo (General Güemes) (de 10 a 13 hs): Charla informativa y testeo de VIH y sífilis. · Hospital Dr. Arturo Oñativia (Salta Capital) (de 07 a 10): Testeo rápido. DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE · Eje Estudiantil y Eje Deportivo (El Galpón) (de 08 a 12:): Stand informativo y testeo rápido de VIH y sífilis. DEL 1 AL 21 DE DICIEMBRE · Plaza 9 de Julio y Hospital (El Galpón) (de 08 a 12): Stand informativo y testeo rápido de VIH y sífilis. MIÉRCOLES 2 DE DICIEMBRE · Centro de Salud N° 25 – San Luis (de 09 a 11): Charla «Hablemos de sexualidad sin vergüenza», información sobre salud sexual y VIH, infografía y entrega de folletería y preservativos. · Centro de Salud N° 5 – B° El Pilar (de 09 a 12): Testeo rápido. · Centro de Salud N° 60 – B° El Mirador (Sala de espera) (de 09 a 11): Consejería sobre VIH, planificación familiar y campaña de colocación de métodos anticonceptivos (MAC). · Centro de Salud N° 64 – Los Pinares (de 09 a 11): Stand informativo y testeo rápido de VIH y sífilis. · Centro de Salud N° 9 – B° Lavalle (a las 10): Charla por el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-SIDA.