Cada entidad podrá proponer un máximo de tres postulantes mediante nota formal. La documentación deberá incluir el detalle de los principales logros, marcas y certámenes disputados a lo largo de la temporada, en los ámbitos provincial, nacional e internacional.

Dicho material se recibirá hasta este jueves 26 de noviembre, a las 13:00 horas, en la Mesa de Entradas del organismo (Entre Ríos 1550). También deberá enviarse una copia digital a la casilla [email protected].

Posteriormente, un comité de selección compuesto por periodistas deportivos evaluará las presentaciones recibidas y conformará las ternas correspondientes a las distintas disciplina.

La gala de premiación tendrá lugar a mediados de diciembre, con fecha a confirmar. Durante la ceremonia se otorgarán menciones especiales, se distinguirá a los mejores exponentes y se entregará el máximo galardón de la jornada: el premio al Deportista del Año 2026.