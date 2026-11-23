El jefe de Gabinete, Diego Santilli, brindará este miércoles a las 15 su primer informe de gestión ante la Cámara de Senadores, en el marco de una sesión informativa especial para responder más de 1.200 preguntas de los distintos bloques y defender la administración actual de Javier Milei.

El funcionario coordina los preparativos junto a los vicejefes del Interior, Gustavo Coria, y de Gabinete, Ignacio Devitt, quienes lo escoltarán en el recinto. La presentación cumple con el artículo 101 de la Constitución Nacional, una obligación mensual que permaneció sin ejecutar desde que el exdiputado del PRO asumió el cargo el 30 de junio tras la abrupta salida de Manuel Adorni.