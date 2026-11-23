El funcionario coordina los preparativos junto a los vicejefes del Interior, Gustavo Coria, y de Gabinete, Ignacio Devitt, quienes lo escoltarán en el recinto. La presentación cumple con el artículo 101 de la Constitución Nacional, una obligación mensual que permaneció sin ejecutar desde que el exdiputado del PRO asumió el cargo el 30 de junio tras la abrupta salida de Manuel Adorni.
Diego Santilli debutará en el Senado para defender una gestión
PolíticaHace 13 minutosPrensa
El jefe de Gabinete expondrá este miércoles a las 15 en una sesión informativa especial del Congreso para cumplir con el artículo 101 de la Constitución Nacional. A diferencia de la última exposición de Manuel Adorni en abril, ni el presidente Javier Milei ni el resto del Gabinete asistirán al recinto para respaldar al funcionario.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, brindará este miércoles a las 15 su primer informe de gestión ante la Cámara de Senadores, en el marco de una sesión informativa especial para responder más de 1.200 preguntas de los distintos bloques y defender la administración actual de Javier Milei.
La Jefatura de Gabinete contabilizó un total definitivo de 1.287 preguntas de los senadores, luego de unificar las 1.659 consultas iniciales. El área económica concentra el 46% de los requerimientos, seguida por el Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello con el 18%, la cartera de Salud con el 11,5% y el bloque de Jefatura de Gabinete e Interior con el 7,6%.
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El Presidente tiene previsto iniciar la jornada con un encuentro con el polista, en el marco de los 250 años de la independencia de Estados Unidos. A la tarde, participará en La Boca del evento de la empresa de vehículos eléctricos.