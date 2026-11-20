Así funcionarán los servicios municipales
En el marco de la conmemoración por el 181.º aniversario de la Batalla de la Vuelta de Obligado —Día de la Soberanía Nacional—, la Municipalidad de Salta informa a la comunidad el cronograma especial de funcionamiento de sus distintas dependencias y servicios públicos durante el feriado.
El detalle por áreas es el siguiente:
-Ambiente y Servicios Públicos: La recolección domiciliaria de residuos, la limpieza y el barrido de calles funcionarán de manera completamente normal en toda la ciudad.
-Cementerios: Tanto el Cementerio de la Santa Cruz como el de San Antonio de Padua permanecerán abiertos para visitas de 7:00 a 19:00, mientras que el área administrativa atenderá únicamente hasta las 13:00.
-Centros Integradores Comunitarios (CIC): Las sedes de los barrios Unión, Asunción, Bicentenario, San Luis, Limache, Constitución, Solidaridad, Gauchito Gil y Santa Cecilia permanecerán cerradas sin atención al público retomando las actividades normales el 24.
-Servicio Social: El servicio municipal de sepelios funcionará con normalidad. Los vecinos que requieran esta asistencia pueden comunicarse al 387 467-7258; la cobertura incluye ataúd, capilla ardiente, retiro y traslado del cuerpo, pudiendo realizarse el velatorio en el domicilio particular o en la sala velatoria municipal.
-Bienestar Animal: El Hospital Municipal de Salud Animal contará con guardias de atención de 8:00 a 12:00. Por su parte, el Centro de Adopciones «Matías Nicolás Mancilla» mantendrá una guardia mínima destinada exclusivamente al cuidado y alimentación de los animales alojados en el predio.
-Tránsito y Seguridad Vial: Los Centros Emisores de Licencias permanecerán cerrados. No obstante, los inspectores de tránsito realizarán operativos de ordenamiento y prevención vial.
-Protección Ciudadana: La línea gratuita 105 funcionará de manera ininterrumpida durante las 24 horas para la recepción y atención de emergencias.
-Tribunal de Faltas: Permanecerá cerrado al público en general, aunque contará con guardia pasiva a cargo del Juzgado de 4.ª Nominación (encabezado por el Dr. Justo Herrera), atendiendo exclusivamente trámites de urgencia como levantamiento de secuestros y clausuras.
-Museos Municipales: Tanto el Museo de la Ciudad como la Casona de Castañares permanecerán cerrados durante el feriado y reabrirán sus puertas al público el martes 24 de noviembre.