En el marco de la conmemoración por el 181.º aniversario de la Batalla de la Vuelta de Obligado —Día de la Soberanía Nacional—, la Municipalidad de Salta informa a la comunidad el cronograma especial de funcionamiento de sus distintas dependencias y servicios públicos durante el feriado.

El detalle por áreas es el siguiente:

-Ambiente y Servicios Públicos: La recolección domiciliaria de residuos, la limpieza y el barrido de calles funcionarán de manera completamente normal en toda la ciudad.

-Cementerios: Tanto el Cementerio de la Santa Cruz como el de San Antonio de Padua permanecerán abiertos para visitas de 7:00 a 19:00, mientras que el área administrativa atenderá únicamente hasta las 13:00.

-Centros Integradores Comunitarios (CIC): Las sedes de los barrios Unión, Asunción, Bicentenario, San Luis, Limache, Constitución, Solidaridad, Gauchito Gil y Santa Cecilia permanecerán cerradas sin atención al público retomando las actividades normales el 24.

-Servicio Social: El servicio municipal de sepelios funcionará con normalidad. Los vecinos que requieran esta asistencia pueden comunicarse al 387 467-7258; la cobertura incluye ataúd, capilla ardiente, retiro y traslado del cuerpo, pudiendo realizarse el velatorio en el domicilio particular o en la sala velatoria municipal.

-Bienestar Animal: El Hospital Municipal de Salud Animal contará con guardias de atención de 8:00 a 12:00. Por su parte, el Centro de Adopciones «Matías Nicolás Mancilla» mantendrá una guardia mínima destinada exclusivamente al cuidado y alimentación de los animales alojados en el predio.

-Tránsito y Seguridad Vial: Los Centros Emisores de Licencias permanecerán cerrados. No obstante, los inspectores de tránsito realizarán operativos de ordenamiento y prevención vial.

-Protección Ciudadana: La línea gratuita 105 funcionará de manera ininterrumpida durante las 24 horas para la recepción y atención de emergencias.

-Tribunal de Faltas: Permanecerá cerrado al público en general, aunque contará con guardia pasiva a cargo del Juzgado de 4.ª Nominación (encabezado por el Dr. Justo Herrera), atendiendo exclusivamente trámites de urgencia como levantamiento de secuestros y clausuras.

-Museos Municipales: Tanto el Museo de la Ciudad como la Casona de Castañares permanecerán cerrados durante el feriado y reabrirán sus puertas al público el martes 24 de noviembre.