La Municipalidad informa que el martes 24 a partir de las 8 horas establecerá una serie de cortes y desvíos en la avenida Asunción, en el sentido este- centro (ingreso a la ciudad) por lo que se solicita a los conductores respetar las indicaciones y circular con precaución.

Pablo Luna, subsecretario de Obras Públicas, explicó que “quienes ingresen a la ciudad por la avenida Asunción, al llegar a la avenida Autódromo deberán utilizar los desvíos por la mano de salida, la cual convertiremos hasta la calle Alice en doble mano para retomar luego el circuito habitual”.

En este marco, es importante destacar que, desde la pasarela peatonal hasta la rotonda de los Gauchos, se están desarrollando tareas de fresado para próximamente colocar el nuevo concreto asfáltico.

“En este tramo comprendido entre la ruta 9/34 hasta la terminal de ómnibus estamos ejecutando y desarrollando las obras del Plan Vial Zona Este, una intervención integral que busca mejorar la conectividad, optimizar la circulación vehicular y transformar el entorno urbano de este sector de la ciudad”, detalló el funcionario.

El proyecto también contempla la ejecución de nuevas caminerías, ciclovías, parques urbanos y paradores de colectivos, promoviendo una circulación más segura y accesible”, remarcó Luna, quien agregó que “también promoverá una mejor integración sociocomunitaria a través de espacios pensados para el encuentro y la recreación de los vecinos”.

Se recomienda a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal de tránsito.

Estas obras no sólo mejorarán la circulación vehicular en el ingreso a la ciudad de Salta por la zona Este, sino también favorecerá el drenaje del agua de lluvia, más teniendo en cuenta el fenómeno del Súper Niño previsto para la próxima temporada estival.