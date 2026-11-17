El Hospital Señor del Milagro realizará el viernes 20 de noviembre una nueva edición de su feria de salud, en el marco del Día Nacional de la Enfermería. La actividad tendrá lugar de 9.30 a 12.30 en el patio del establecimiento y estará abierta a la comunidad.

Organizada por el Programa de Enfermería, la jornada contará con la participación de distintos servicios del hospital, que dispondrán de stands informativos para compartir contenidos sobre promoción de la salud, prevención de enfermedades y las prestaciones que brinda la institución.

La propuesta se realiza anualmente como parte de las actividades conmemorativas de esta fecha y busca acercar información a la población, facilitar el acceso a conocimientos sobre el cuidado de la salud y dar a conocer los recursos disponibles en el hospital.

A través de actividades dinámicas y participativas, los equipos de salud promoverán el intercambio con la comunidad y brindarán herramientas para el cuidado y la prevención.