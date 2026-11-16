La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, estará presente en ambos eventos. El ministro de Economía, Luis Caputo, solo asistirá a la reunión con Toyota, mientas que el canciller Pablo Quirno se hará presente en la cena del CICyP.
Javier Milei encabeza eventos con empresarios
En el medio de las tensiones con la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, el presidente Javier Milei recibirá este lunes a las 13 a autoridades de Toyota en la Casa Rosada y a las 20 participará de la cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el Alvear Palace Hotel.
Bullrich viene marcando diferencias con decisiones de Milei y con el esquema de conducción. La tensión escaló por el manejo de la bancada, los acuerdos políticos y la relación con los gobernadores de cara al proyecto que suspendería o eliminaría las elecciones PASO de 2027.
Un episodio que profundizó la disputa fue el enfrentamiento entre la exministra de Seguridad y la senadora karinista Nadia Márquez, quien cuestionó su conducción por considerarla demasiado cerrada.
Aún así, el martes habrá reunión de la mesa política en la casa de gobierno a las 11, mientras el vocero presidencial, Adrián Ravier, brinda su conferencia de prensa semanal. A las 14, Karina recorrerá la Feria Alimentar en La Rural, en el barrio porteño de Palermo. Mientras que a las 17 el jefe de Estado expondrá en las Jornadas Monetarias y Cambiarias en el Palacio Libertad acompañado de Quirno.