En el medio de las tensiones con la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, el presidente Javier Milei recibirá este lunes a las 13 a autoridades de Toyota en la Casa Rosada y a las 20 participará de la cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el Alvear Palace Hotel.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, estará presente en ambos eventos. El ministro de Economía, Luis Caputo, solo asistirá a la reunión con Toyota, mientas que el canciller Pablo Quirno se hará presente en la cena del CICyP.