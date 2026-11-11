Fred Machado fue condenado en EEUU a seis años de prisión por lavado y fraude

El financista de José Luis Espert recibió la pena en Texas tras admitir su responsabilidad en delitos económicos. Su entorno espera que le descuenten los cuatro años y medio que pasó detenido en la Argentina.
 
 
 
PolicialesHace 4 horasPrensaPrensa
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El empresario argentino Federico Andrés "Fred" Machado, quien financió y facilitó aeronaves para la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, fue condenado a seis años de prisión en Estados Unidos por conspiración para lavar activos y cometer fraude electrónico. La sentencia fue dictada por el juez federal Amos L. Mazzant, del Distrito Este de Texas, quien aceptó el acuerdo de culpabilidad negociado con la Fiscalía. El empresario continuará detenido en una cárcel estadounidense.

La resolución estableció que las dos penas de 72 meses de prisión deberán cumplirse en simultáneo, por lo que no se acumularán y conformarán una condena total de seis años. Además, Machado deberá cumplir tres años de libertad supervisada una vez que salga de prisión. El magistrado también le impuso una multa y postergó la definición sobre la restitución económica a las víctimas, que será discutida en una nueva audiencia prevista para el 17 de febrero de 2027.

Sin embargo, la condena podría tener un desenlace más próximo para el empresario. Allegados a Machado sostienen que podría recuperar la libertad próximamente, debido a que se le computaría el tiempo que permaneció detenido en la Argentina mientras esperaba su extradición. Fue arrestado en abril de 2021 en el aeropuerto de Neuquén y trasladado a Estados Unidos en noviembre de 2025, por lo que acumula alrededor de cuatro años y medio de detención que podrían descontarse de la pena.

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