El Móvil de Licencias estará en Ciudad Judicial

Tal como lo viene haciendo desde el inicio de la gestión, para facilitar trámites a los vecinos, la Municipalidad de Salta continúa acercando servicios a los barrios.
En ese marco, el Móvil de Licencias de Conducir, dependiente de la Secretaría de Tránsito, brinda atención durante las mañanas en diferentes puntos de la ciudad.
- Jueves 12 de noviembre: Ciudad Judicial (Estacionamiento interno)
- Viernes 13 de noviembre: CIC de Asunción (Perpetuo Socorro y Virgen del Rosario)
La atención es por orden de llegada. Los interesados pueden consultar los requisitos de cada trámite en el siguiente enlace: https://municipalidadsalta.gob.ar/tramites/licencia-de-conducir/
Quienes asistan podrán realizar el 100% del trámite de renovación y gran parte del de la primera licencia.
A través de este móvil, los salteños además pueden:
+ Iniciar el trámite con la impresión o presentación del comprobante de Cenat -pago de impuesto nacional -, certificados de no deudor alimentario y de no infractor de la ley electoral.
+Tendrán la posibilidad de realizar los exámenes para detectar impedimentos en la visión y exámenes de audición y psicológicos, y serán los médicos quienes llenarán el formulario.
+ Realizar la carga del FUT (Formulario de trámite)