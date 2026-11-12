El INDEC dará a conocer la inflación de octubre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre. Según las principales consultoras privadas, la inflación mensual se colocaría en torno al 2%, reflejando una marcada pérdida de impulso en el proceso de desinflación frente a la persistencia de los precios regulados y estacionales.
Los relevamientos privados muestran proyecciones cercanas al umbral del 2%: mientras que Max Capital y Equilibra estiman una variación del 1,8%, Fundación Capital calcula un avance en torno al 1,9%.
Si bien el dato oficial confirmará si el índice logró perforar ese techo o volvió a acelerarse, el consenso entre los analistas indica que la dinámica de precios encontró un piso difícil de quebrar para el tramo final del año y se desacelera más lentamente en comparación con meses anteriores.
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PrensaEconomíaHace 1 día
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Aunque superó la línea del 2%, sigue sin mostrar signos de aceleración. La inflación se mantiene en un nivel superior al 30% anual.