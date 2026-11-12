El INDEC dará a conocer la inflación de octubre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre. Según las principales consultoras privadas, la inflación mensual se colocaría en torno al 2%, reflejando una marcada pérdida de impulso en el proceso de desinflación frente a la persistencia de los precios regulados y estacionales.