El INDEC dará a conocer la inflación de octubre

El ente estadístico difundirá el índice correspondiente al décimo mes de 2026, tras una leve aceleración de la inflación de la Ciudad: dio 1,9%, la misma suba de septiembre a nivel nacional.
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre. Según las principales consultoras privadas, la inflación mensual se colocaría en torno al 2%, reflejando una marcada pérdida de impulso en el proceso de desinflación frente a la persistencia de los precios regulados y estacionales.

Los relevamientos privados muestran proyecciones cercanas al umbral del 2%: mientras que Max Capital y Equilibra estiman una variación del 1,8%, Fundación Capital calcula un avance en torno al 1,9%.

Si bien el dato oficial confirmará si el índice logró perforar ese techo o volvió a acelerarse, el consenso entre los analistas indica que la dinámica de precios encontró un piso difícil de quebrar para el tramo final del año y se desacelera más lentamente en comparación con meses anteriores.

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