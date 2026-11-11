El hospital Materno Infantil dictará nuevos talleres de preparación para el nacimiento

El hospital Materno Infantil invita a embarazadas con al menos 28 semanas de gestación a participar de los Talleres de Preparación Integral para el Nacimiento (PIN).

Comenzarán este miércoles 11, para gestantes mayores de 20 años, y el jueves 19 para menores de 20 años.

Los encuentros se desarrollarán en cinco módulos correlativos y se dictarán de 17 a 19 horas.

La inscripción es gratuita, tiene cupos y debe realizarse a través de la página web del hospital: https://aonorte.gob.ar/ , buscando el botón “chateá con nosotros” en la parte inferior derecha y seleccionando la opción «Atención para embarazadas y preparación para el nacimiento».