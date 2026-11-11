Plan Vial Zona Este: Comenzaron las obras de renovación en la Avda. Asunción

La Municipalidad inició las obras preliminares del Plan Vial Zona Este, una intervención integral que busca mejorar la conectividad, optimizar la circulación vehicular y transformar el entorno urbano de este sector de la ciudad.

Los trabajos comenzaron en la avenida Asunción, a la altura de barrio Autódromo, donde se realizarán mejoras en las losas y en los trazados viales. El proyecto también contempla la ejecución de nuevas caminerías, ciclovías, parques urbanos y paradores de colectivos, promoviendo una circulación más segura y accesible, así como la integración sociocomunitaria a través de espacios pensados para el encuentro y la recreación de los vecinos.

Es importante destacar que, a partir del miércoles se intensificarán los trabajos, por lo que se implementarán cortes y desvíos en la circulación vehicular. Se recomienda a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal de tránsito.

La obra cuenta con un plazo de ejecución previsto de seis meses y representa un nuevo avance en la transformación de la infraestructura vial y urbana de la zona este de la ciudad.

Estas obras no sólo mejorarán la circulación vehicular en el ingreso a la ciudad de Salta por la zona este, sino también favorecerán el drenaje del agua de lluvia, más teniendo en cuenta el fenómeno del Súper Niño previsto para la próxima temporada estival.